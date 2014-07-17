Представитель Аппарата президента прокомментировал высказывания главы МИД Швеции

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Заместитель руководителя Аппарата президента Азербайджана Новруз Мамедов прокомментировал высказывания главы МИД Швеции Карла Бильдта об Азербайджане.

Как сообщает REPORT, в своем аккаунте в Твиттере, Н. Мамедов заявил, что отношение К. Бильдта к процессам в Азербайджане "мягко сказать, примитивны и далеки от реальности".

Отметим, что К. Бильдт в своем выступлении в США выразил сомнение в искренности стремления властей Азербайджана участвовать в программе Евросоюза «Восточное партнерство» в силу авторитарного режима в стране.