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    Представитель Аппарата президента прокомментировал высказывания главы МИД Швеции

    Отношение Карла Бильдта к процессам в Азербайджане, мягко сказать, примитивны и далеки от реальности

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Заместитель руководителя Аппарата президента Азербайджана Новруз Мамедов прокомментировал высказывания главы МИД Швеции Карла Бильдта об Азербайджане.

    Как сообщает REPORT, в своем аккаунте в Твиттере, Н. Мамедов заявил, что отношение К. Бильдта к процессам в Азербайджане "мягко сказать, примитивны и далеки от реальности".

    Отметим, что К. Бильдт в своем выступлении в США выразил сомнение в искренности стремления властей Азербайджана участвовать в программе Евросоюза «Восточное партнерство» в силу авторитарного режима в стране.

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