Председатель парламента: “Интеграция в Европу одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана"

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов принял заместителя главы фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Христианско-социального союза (ХСС) Бундестага Германии, депутата Андреаса Шокенхоффа.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, на встрече глава парламента О.Асадов отметил важность развития связей между Азербайджаном и Германией. Он подчеркнул, что взаимные визиты между двумя странами на различных уровнях играют важную роль в укреплении двустороннего сотрудничества: "Одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана, уверенно шагающего по правовому, мировому и демократическому пути, является интеграция в Европу. Поэтому руководство уделяет большое внимание углублению двусторонних отношений между странами-членами Европейского союза (ЕС). Сегодня мы тесно сотрудничаем в рамках ПАСЕ и других влиятельных структур. Наращивание связей в рамках Евронеста также способствуют этому".

Немецкий депутат Андреас Шокенхофф выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и проведенными здесь встречами. Он отметил, что основной целью визита было проведение переговоров относительно безопасности и социально-политическом положения в регионе, отношения Азербайджана со странами-соседями.

На приеме состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с влиятельными структурами, в том числе с ЕС и Советом Европы.

На встрече также присутствовали глава аппарата Милли Меджлиса Шефа Мирзоев и другие официальные лица.