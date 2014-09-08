Председатели парламентов СЕ соберутся на конференции в Осло

Баку. 8 сентября. REPORT. AZ/ Председатели парламентов стран Совета Европы соберутся 11-12 сентября 2014 года в Осло на конференции, которую организуют парламент Норвегии и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Как сообщает Report, спикеры парламентов 47 стран организации, а также ряда стран-наблюдателей на проходящей раз в два года встрече обсудят такие актуальные вопросы, как фундаментальные конституционные права и свободы, демократия, суверенитет и безопасность в Европе.

Конференцию откроют глава парламента Норвегии Олемик Томмессен, председатель ПАСЕ Анн Брассёр, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд и норвежский министр по вопросам Европейской экономической зоны и делам Европейского Союза Видар Хельгесен.

Презентации по темам конференции сделают главы: итальянской палаты депутатов – Лаура Больдрини, датского Фолькетинга – Могенс Ликкетофт, парламента Грузии – Давид Усупашвили и голландского сената – Анки Брёкерс-Кноль, а также первый заместитель председателя Венецианской комиссии Ян Хельгесен.

На полях конференции также должны встретиться сорок пять генеральных секретарей участвующих в ней парламентов и ассамблей.

Впервые такая конференция прошла в 1975 году, и с тех пор раз в два года проводится попеременно в Страсбурге и в столице одной из стран-членов Совета Европы.