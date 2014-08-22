Постпред Азербайджана при ООН: «Резолюции Совета Безопасности ООН должны называть вещи своими именами»

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ «В последние десятилетия границы между внутригосударственными и межгосударственными конфликтами стали более размытыми». Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, выступая на посвященном урегулированию конфликтов заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

По его словам, сложные случаи включают «попытки одного государства утаивания его роли в разжигании конфликтов на территории другого государства путем создания и поддержки марионеточного сепаратистского режима контролируемого законным правительством».

Постоянный представитель Азербайджана при ООН заявил, что предотвращение конфликтов неразрывно связано с мирным урегулированием споров, как указано в статье 2-ой Устава ООН. Однако в случае, когда одно государство прибегает к силе, занимая территорию другого государства, этот принцип не должен принижать неотъемлемое право на самооборону, закрепленное в статье 51ой Устава. «Резолюции ООН должны называть вещи своими именами, а не искать баланс в решении ключевого вопроса об ответственности», - заявил Я. Алиев.

По его словам, установление и документирование правды, борьба с безнаказанностью безусловно важны, но такие подходы не должны быть избирательными или политически мотивированными.

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Порядка 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - находятся под оккупацией Вооруженных сил Армении. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированных территорий Азербайджана до сих пор не выполняются Арменией.