Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Посол Катара в Азербайджане завершает свою дипломатическую миссию.

Как сообщает Report со ссылкой на Gulf Times, согласно указу эмира Катара шейха Тамима бин Хамад аль-Тани посол этой страны в Азербайджане шейх Мубарак бин Фахад бин Джасим аль-Тани завершит свою дипломатическую миссию в Баку. После возвращения в Доху он продолжит работу в министерстве иностранных дел страны.

Напомним, что шейх Мубарак бин Фахад бин Джасим аль-Тани занимал пост посла Катара в Азербайджане с декабря 2008 года.