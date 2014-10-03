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    Посол Катара в Азербайджане завершает свою дипломатическую миссию

    Шейх Мубарак аль-Тани продолжит свою работу в МИД Катара

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Посол Катара в Азербайджане завершает свою дипломатическую миссию. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Gulf Times, согласно указу эмира Катара шейха Тамима бин Хамад аль-Тани посол этой страны в Азербайджане шейх Мубарак бин Фахад бин Джасим аль-Тани завершит свою дипломатическую миссию в Баку. После возвращения в Доху он продолжит работу в министерстве иностранных дел страны.

    Напомним, что шейх Мубарак бин Фахад бин Джасим аль-Тани занимал пост посла Катара в Азербайджане с декабря 2008 года.

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