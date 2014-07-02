Посол Беларуси посетил Нахчыван

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич совершил рабочую поездку в Нахчыван.

Как сообщает REPORT со ссылкой на пресс-службу посольства Беларуси, в ходе визита состоялись встречи с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовом, главой Администрации города Нахчыван Вугаром Сафаровым, посещение Нахчыванского бизнес-центра.

Обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений между предприятиями НАР и Республики Беларусь, а также побратимских связей между городами Нахчыван и Брест.

Посол Н.Пацкевич также обсудил с руководством Нахчыванского автомобильного завода аспекты сотрудничества, представляющего взаимный интерес для азербайджанских и белорусских партнеров.