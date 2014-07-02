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    Посол Беларуси посетил Нахчыван

    Посол обсудил вопросы развития торгово-экономических отношений между предприятиями НАР и Беларуси

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/  Посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич совершил рабочую поездку в Нахчыван. 

    Как сообщает REPORT со ссылкой на пресс-службу посольства Беларуси, в ходе визита состоялись встречи с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовом, главой Администрации  города Нахчыван Вугаром Сафаровым, посещение Нахчыванского бизнес-центра. 

    Обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений между предприятиями НАР и Республики Беларусь, а также побратимских связей между городами Нахчыван и Брест.

    Посол Н.Пацкевич также  обсудил  с руководством Нахчыванского автомобильного завода  аспекты сотрудничества, представляющего взаимный интерес для азербайджанских и белорусских партнеров.

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