Посол Беларуси посетил Нахчыван

Как сообщает REPORT со ссылкой на пресс-службу посольства Беларуси, в ходе визита состоялись встречи с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовом, главой Администрации города Нахчыван Вугаром Сафаровым, посещение Нахчыванского бизнес-центра.
Обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений между предприятиями НАР и Республики Беларусь, а также побратимских связей между городами Нахчыван и Брест.
Посол Н.Пацкевич также обсудил с руководством Нахчыванского автомобильного завода аспекты сотрудничества, представляющего взаимный интерес для азербайджанских и белорусских партнеров.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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