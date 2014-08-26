Посол Азербайджана в Новой Зеландии приступил к дипломатической деятельности

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Уполномоченный посол Азербайджана в Австралии, Фиджи и Новой Зеландии Ровшан Джамшидов вручил верительные грамоты генерал-губернатору Новой Зеландии Джерри Матепарае.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, генерал-губернатор поздравил первого уполномоченного посла Азербайджана в Новой Зеландии и выразил надежду на то, что данное назначение придаст толчок развитию двусторонних отношений. Он отметил, что опыт Азербайджана в совете безопасности ООН представляет интерес для Новой Зеландии, подчеркнув важность сотрудничества в рамках ООН.

Генерал-губернатор Д. Матепарае передал приветствия и искренние пожелания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу, заявив, что для развития политических, экономических и культурных отношений между странами существует хорошая основа.

Посол Р. Джамшидов отметил, что во время своей дипломатической деятельности в Новой Зеландии сделает все возможное для развития отношений между двумя странами, он также рассказал своему собеседнику об инициированных Азербайджаном региональных проектах и о политическом, экономическом и социальном развитии страны.