Посол Азербайджана в Новой Зеландии приступил к дипломатической деятельности

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, генерал-губернатор поздравил первого уполномоченного посла Азербайджана в Новой Зеландии и выразил надежду на то, что данное назначение придаст толчок развитию двусторонних отношений. Он отметил, что опыт Азербайджана в совете безопасности ООН представляет интерес для Новой Зеландии, подчеркнув важность сотрудничества в рамках ООН.
Генерал-губернатор Д. Матепарае передал приветствия и искренние пожелания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу, заявив, что для развития политических, экономических и культурных отношений между странами существует хорошая основа.
Посол Р. Джамшидов отметил, что во время своей дипломатической деятельности в Новой Зеландии сделает все возможное для развития отношений между двумя странами, он также рассказал своему собеседнику об инициированных Азербайджаном региональных проектах и о политическом, экономическом и социальном развитии страны.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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