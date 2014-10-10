Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Гайаны

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Первый посол Азербайджана в Гайане Эльнур Султанов вручил верительные грамоты президенту этой страны Дональду Рамотару.

Как сообщает Report со ссылкой на Guyana Times, на встрече посол заявил, что сделает все для развития двусторонних отношений, основывающихся на взаимном доверии, понимании и уважении.

"Две страны имеют много общего и большой потенциал для плодотворного сотрудничества по ряду вопросов. Азербайджан привержен фундаментальным принципам и нормам международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности, принципов демократии, рыночной экономики и уважения прав человека", - отметил посол, добавив, что визиты делегаций на высоком уровне двух стран позволит странам обсудить повестку двусторонних отношений.

В свою очередь, президент Гайаны сказал, что после установления двусторонних дипломатических отношений в сентябре 1995 года, многое изменилось, и с развитием технологий, транспорта, появились возможность для освоения новых сфер двустороннего сотрудничества.

В частности, он отметил, что возможно наращивание отношений в области торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, энергетики и здравоохранения.

Отметим, что посол Эльнур Султанов является также послом в Бразилии.