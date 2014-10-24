Посольство Азербайджана в Канаде выразило соболезнования семьям погибшим в результате перестрелки солдат

Баку. 24 октября. Посольство Азербайджана в Канаде выразило соболезнования в связи с вооруженным инцидентом в столице Оттаве.

Как сообщает Report, посольство выразило соболезнования Вооруженным Силам Канады, канадскому правительству и народу Канады в связи с убийством двух солдат. "Наши мысли и молитвы обращены к семьям тех солдат и всем тем, кто был ранен во время этой трагедии".

Напомним, что 22 октября в Оттаве вооруженный мужчина, открыл стрельбу по солдатам почетного караула у Мемориала канадцам-героям первой мировой войны. Нападавший был застрелен полицией. Им оказался гражданин Канады Майкл Зехаф-Бибо, который по ряду сообщений, исповедовал ислам радикального толка и был связан с террористами.