Очередная сессия ПА ОБСЕ откроется 3 октября в Женеве

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в этом году откроется 3 октября в Женеве обсуждением ситуации на Украине. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, в заседании примут участие около 450 депутатов из 50 стран-организации.

В то же время в сообщении организации отмечается, что первое заседание международной межпарламентской контактной группы по Украине, которое планировалось провести в рамках форума, перенесено. О дате и месте проведения этой встречи не сообщается.

Межпарламентская контактная группа по Украине была создана по инициативе России на сессии ПА ОБСЕ в Баку в июне этого года. Группа создана для деэскалации и содействия выходу Украины из кризиса.