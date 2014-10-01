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    Очередная сессия ПА ОБСЕ откроется 3 октября в Женеве

    Сессия ПА ОБСЕ пройдет без заседания контактной группы по Украине

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в этом году откроется 3 октября в Женеве обсуждением ситуации на Украине. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, в заседании примут участие около 450 депутатов из 50 стран-организации. 

    В то же время в сообщении организации отмечается, что первое заседание международной межпарламентской контактной группы по Украине, которое планировалось провести в рамках форума, перенесено. О дате и месте проведения этой встречи не сообщается.

    Межпарламентская контактная группа по Украине была создана по инициативе России на сессии ПА ОБСЕ в Баку в июне этого года. Группа создана для деэскалации и содействия выходу Украины из кризиса. 

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