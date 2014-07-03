Опрос: 23% россиян желают видеть Азербайджан в составе Евразийского экономического союза

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан желают видеть в Евразийском экономическом союзе 23% россиян, участвовавших в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как сообщает REPORT со ссылкой на данные ВЦИОМ, среди стран, которых хотели бы видеть членами Евразийского союза (помимо России, Казахстана и Беларуси), россияне чаще всего называли Армению (45% опрошенных).

Азербайджан, Киргизию и Молдавию ждет в Союзе каждый пятый житель РФ (23%, 20% и 20%, соответственно). Реже всего высказывалась идея привлечь в ЕАЭС Украину (10% ).

При этом, создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поддерживают 70% россиян.

Согласно опросу ВЦИОМ, полностью поддержали создание ЕАЭС 26% опрошенных, еще 44% отнеслись к идее «скорее положительно». «Скорее отрицательно» были настроены 3% респондентов, а полностью негативно о создании союза высказался только 1% граждан РФ. Остальные 26% опрошенных затруднились определить свое отношение к союзу.

Всероссийский опрос ВЦИОМ производился 14-15 июня. В ходе исследования было опрошено 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Договор о ЕАЭС, который уже подписали Россия, Беларусь и Казахстан, вступит в силу с 1 января 2015 года. Армения официально заявила о желании вступить в ЕАЭС в ближайшем будущем.

По словам министра экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаева, Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз. Он отметил, что Азербайджан не рассматривает возможности вступления в различные союзы, будь то ЕАЭС или Европейский союз, поскольку эти проекты имеют не только экономические составляющие, но и политическую подоплеку.