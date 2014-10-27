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    Обсуждены вопросы сотрудничества между НСТР Азербайджана и общественно-информационным департаментом ООН

    Об этом сообщили в национальном совете телевидения и радио Азербайджана

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Состоялась встреча председателя национального совета телевидения и радио Азербайджана (НСТР) Нуширавана Мамедова и главы общественно-информационного департамента Организации объединенных наций (ООН). Об этом Report сообщили в НСТР.

    Согласно сообщению, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам телерадиовещания. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между общественно-информационным департаментом ООН и НСТР Азербайджана.

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