Обсуждены вопросы сотрудничества между НСТР Азербайджана и общественно-информационным департаментом ООН

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Состоялась встреча председателя национального совета телевидения и радио Азербайджана (НСТР) Нуширавана Мамедова и главы общественно-информационного департамента Организации объединенных наций (ООН). Об этом Report сообщили в НСТР.

Согласно сообщению, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам телерадиовещания. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между общественно-информационным департаментом ООН и НСТР Азербайджана.