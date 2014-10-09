Новруз Мамедов подверг критике американского конгрессмена

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Заместитель руководителя Аппарата президента Азербайджана Новруз Мамедов подверг критике республиканца, члена Конгресса США Роберта Долда за его проармянскую позицию.

Как сообщает Report, на своей странице в Твиттере Н.Мамедов написал, что Роберт Долд объявил сепаратистский режим в Нагорном Карабахе союзником США, чтобы добиться своего избрания в Конгресс от штата Иллинойс.

Напомним, что Армянский Национальный Конгресс Америки заявил недавно о своей поддержке кандидатуры Р.Долда, который намерен быть переизбранным в Конгресс от штата Иллинойс. Сам республиканец также является зампредом группы по армянским вопросам Палаты Представителей Конгресса США.