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    Новоназначенный премьер-министр Турции посетит Азербайджан

    Давудоглу примет участие в церемонии закладки фундамента в рамках проекта расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Новоназначенный премьер-министр Турции Ахмед Давудоглу посетит Азербайджан 19-20 сентября. Как сообщает Report со ссылкой на trthaber.com, до визита в Баку новый премьер Турции посетит 16 сентября Турецкую Республику Северного Кипра. 

    Ожидается, посетив Азербайджан, премьер-министр Турции примет участие в церемонии закладки фундамента  в рамках проекта расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ), являющейся частью "Южного газового коридора". Церемония состоится 20 сентября на Сангачальском терминале. 

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