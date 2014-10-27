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    Новоназначенный посол Афганистана прибудет в Азербайджан в ноябре

    Мохаммед Таги Алили до этого занимал пост заместителем постоянного представителя Афганистана при ООН

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Афганистана в Азербайджан Мохаммед Таги Халили планирует прибыть в Баку в ноябре.

    Как сообщили Report в посольстве Афганистана в Азербайджане, новый посол приступит к исполнению своих обязанностей после вручения верительных грамот президенту Азербайджана.

    До назначения послом М.Т.Халили работал заместителем постоянного представителя Афганистана при ООН.

    Отметим, что в настоящее время дипломатическую миссию Афганистана в Азербайджане возглавляет Мираслам Вазери. 

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