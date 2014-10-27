Новоназначенный посол Афганистана прибудет в Азербайджан в ноябре

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Афганистана в Азербайджан Мохаммед Таги Халили планирует прибыть в Баку в ноябре.

Как сообщили Report в посольстве Афганистана в Азербайджане, новый посол приступит к исполнению своих обязанностей после вручения верительных грамот президенту Азербайджана.

До назначения послом М.Т.Халили работал заместителем постоянного представителя Афганистана при ООН.

Отметим, что в настоящее время дипломатическую миссию Афганистана в Азербайджане возглавляет Мираслам Вазери.