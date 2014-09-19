Начался визит премьер-министра Турции в Азербайджан

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Как сообщает Report, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева А.Давудоглу встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов и другие официальные лица.

Отметим, что главной целью визита премьер-министра Турции в Азербайджан является участие в церемонии закладки фундамента в рамках проекта по расширению Южно-Кавказского газопровода. Данное мероприятие пройдет 20 сентября в терминале Сенгечал.