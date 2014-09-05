НАТО поддержала территориальную целостность Азербайджана

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ НАТО поддержало территориальную целостность Азербайджана. Как сообщает Report, об этом говорится в итоговой декларации принятой по итогам саммита НАТО в Уэльсе (Великобритания). Подписи под документом поставили руководители стран-членов Альянса, а также стран-партнеров организации.

В декларации отмечается факт незаконной оккупации Россией Крыма и Восточной Украины. Отмечается, что "союзники будут продолжать поддерживать право принимать самостоятельный и суверенный выбор партнеров по внешней политике и безопасности, свободных от внешнего давления и принуждения".

"Союзники также остаются привержены территориальной целостности на их поддержку, независимости, и суверенитета Армении, Азербайджана, Грузии и Республики Молдова", - говорится в документе.

Напомним, НАТО поддержал территориальную целостность Азербайджана и в рамках прошлого саммита в Чикаго.