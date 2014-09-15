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    Назначен новый посол Израиля в Азербайджане

    Комитет МИД Израиля огласил имена 12 новых послов

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Израильский дипломат Ден Став (Dan Stav) назначен новым послом Израиля в Азербайджане. Как сообщает Report, 14 сентября комитет министерства иностранных дел Израиля по назначениям огласил имена 12 новых послов Израиля в ряде стран мира.

    Ден Став сможет приступить к своим обязанностям после получения агремана с азербайджанской стороны и вручения верительных грамот президенту Азербайджана. 

    Д. Став сменит на этом посту своего предшественника Рафаэля Харпаза, который исполнял обязанности посла Израиля в Азербайджане с сентября 2012 года. 

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