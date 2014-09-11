Министр Эльмар Мамедьяров встретился с министром обороны Израиля

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедьяров принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с министром обороны Израиля Моше Яалоном.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи было выражено удовлетворение существующим уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Израилем. Стороны также обсудили благоприятные возможности для развития связей в различных сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.