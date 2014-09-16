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    Министр экономики и промышленности Азербайджана прибыл в Иран

    Визит осуществляется по приглашению министра связи и информационных технологий Ирана

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев прибыл в Тегеран для обсуждения путей расширения и углубления двусторонних отношений между странами. Как сообщает Report cо ссылкой на иранское агентство Farsnews, трехдневный визит Ш. Мустафаева направлен на обеспечение осуществления договоренностей, достигнутых на девятом заседании совместной азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, прошедшем в Баку в прошлом месяце. 

    В состав возглавляемой Ш. Мустафаевым делегации входят представители ряда министерств и ведомств Азербайджана, в том числе министерства иностранных дел, энергетики, экономики и промышленности и транспорта, а также представители ряда азербайджанских компаний, в том числе в нефтегазовом секторе. Визит осуществляется по приглашению министра связи и информационных технологий Ирана, сопредседателя азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Махмуда  Ваези. 

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