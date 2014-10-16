Министр: Правительство Азербайджана придает большое значение укреплению органов местного самоуправления

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "Правительство Азербайджана придает большое значение укреплению органов местного самоуправления, законодательство в этой сфере улучшается с каждым годом". Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов, выступая на сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Министр также отметил положительную тенденцию участия молодежи на выборах в органы местного самоуправления, в частности, на последних выборах этот показатель достиг почти 30%.

Выступая, Ф. Мамедов заявил, что продолжающаяся оккупация азербайджанских земель в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта не позволяет организовать местное самоуправление на этих территориях, что нарушает права почти миллиона азербайджанцев, которые превратились в беженцев и внутренне перемещенных лиц.