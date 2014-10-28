 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр обороны Азербайджана посетит Пакистан

    З.Гасанов обсудит в Исламабаде перспективы двустороннего сотрудничества

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Во второй половине ноября запланирован визит министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Пакистан.

    Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, во время визита министр обороны проведет встречи со своим пакистанским коллегой, премьер-министром Пакистана, а также с другими официальными лицами страны, на которых будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества.

    Также, в первом квартале 2015 года в Пакистане пройдет очередное заседание комиссии с Азербайджаном по экономическим вопросам. Точная дата проведения заседания будет согласована позднее. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi