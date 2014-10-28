Министр обороны Азербайджана посетит Пакистан

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Во второй половине ноября запланирован визит министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Пакистан.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, во время визита министр обороны проведет встречи со своим пакистанским коллегой, премьер-министром Пакистана, а также с другими официальными лицами страны, на которых будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества.

Также, в первом квартале 2015 года в Пакистане пройдет очередное заседание комиссии с Азербайджаном по экономическим вопросам. Точная дата проведения заседания будет согласована позднее.