Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы прибудет в Азербайджан

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Наталья Герман прибудет с официальным визитом в Азербайджан. Как сообщили Report в министерстве иностранных дел Азербайджана, в рамках визита, который пройдет 7-9 сентября, запланирована встреча Н.Герман с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. На встрече будут обсуждаться перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Молдовой.