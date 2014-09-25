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    МИД Азербайджана прокомментировал выступление Сержа Саргсяна в ГА ООН

    Военный преступник Саргсян без всякого угрызения совести говорит о правах человека и демократии

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал выступление президента Армении Сержа Саргсяна в ходе 69-й сессии Генассамблеи ООН.

    Как сообщает Report, Х.Гаджиев на своей странице в Твиттере написал, что "военный преступник Саргсян без всякого угрызения совести говорит о правах человека и демократии". Он призвал президента Армении прекратить лгать.

    Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана также напомнил о четырех резолюциях ООН по нагорно-карабахскому конфликту, которые Армения не выполнила до сих пор.

    Напомним, что С.Саргсян выступая на 69-й сессии ГА ООН 24 сентября, обвинил Азербайджан в затягивании урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

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