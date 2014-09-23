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    МИД Азербайджана приветствует освобождение захваченных в плен сотрудников генконсульства Турции

    МИД поздравляет сотрудников генконсульства, членов их семей, а также братский турецкий народ

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ "Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует освобождение сотрудников турецкого генерального консульства и их семей в Мосуле, взятых в заложники". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении главы пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Хикмета Гаджиева.

    "МИД Азербайджана поздравляет сотрудников генконсульства, членов их семей, а также братский турецкий народ и выражает наилучшие пожелания", - подчеркивается в заявлении.

    Отметим, что группировка "Исламское государство" напала на генконсульство Турции в иракском городе Мосул и захватила в плен 49 турецких граждан. Заложники были освобождены 20 сентября.

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