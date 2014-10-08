Между президентами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ 7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, глава государства поздравил В.Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент России выразил признательность И.Алиеву за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений между странами во всех областях, отметили важность встреч на высоком уровне с точки зрения расширения сотрудничества, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей.