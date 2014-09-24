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    Между главами МИД Азербайджана и Аргентины состоялась встреча

    Эльмар Мамедъяров пригласил своего аргентинского коллегу в Азербайджан

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Аргентины Эктором Маркосом Тимерманом.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, Э.Тимерман отметил плодотворное сотрудничество между двумя странами в рамках международных организаций и высоко оценил текущее состояние двусторонних отношений. 

    Глава МИД Азербайджана проинформировал своего аргентинского коллегу о текущей ситуации и ходе переговоров по нагорно-карабахскому конфликту. 

    Глава МИД Аргентины принял приглашение Э.Мамедъярова совершить официальный визит в Азербайджан.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам развития в сфере туризма, сельского хозяйства и других сфер сотрудничества. Также были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в регионе и в мире.

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