Между Азербайджаном и Малайзией подписано 3 документа

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Церемония подписания азербайджано-малайзийских документов состоялась сегодня по окончании встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Малайзии Мохоммада Наджиб Тун Абдул Разака в расширенном составе с участием делегаций. Как сообщает Report, совместную декларацию о дружественных отношениях и партнерстве между Азербайджаном и Малайзией подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Малайзии Мохаммад Наджиба Тун Абдул Разак.

Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в нефтяном и газовом секторе между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и малайзийской компанией Petroliam Nasional Berhad подписали президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровнаг Абдуллаев и президент и генеральный исполнительный директор компании Petroliam Nasional Berhad Тан Сри Дато Шамсул Азхар Аббас.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области обучения дипломатов между Правительством Азербайджанской Республики (представлено университетом "АДА" Министерства иностранных дел) и Правительством Малайзии (представлено Институтом дипломатии и внешних связей Министерства иностранных дел) подписали заместитель министра иностранных дел Азербайджана и ректор университета "АДА" Хафиз Пашаев и генеральный директор Института дипломатии и внешних связей Министерства иностранных дел Малайзии Дато Хуссин Найан.