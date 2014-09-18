Мамедьяров: "Между Азербайджаном и ЕС налажено стратегическое партнерство в сфере энергетики"

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял, находящуюся в Азербайджане, делегацию во главе с замминистра иностранных дел Польши Томашем Орловским.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, на встрече было выражено удовлетворение уровнем развития двусторонних связей между Азербайджаном и Польшей.

Т.Орловски отметил, что Польша высоко оценивает роль Азербайджана в обеспечении стабильности и безопасности в Южно-Кавказском регионе. Он выразил благодарность Азербайджану за вклад в операции НАТО по сохранению международного мира и безопасности.

Э.Мамедъяров подчеркнул вклад Азербайджана в установление стабильности в регионе и за его пределами за счет энергетических и инфраструктурных проектов и через сеть взаимовыгодного сотрудничества. Он добавил, что 20 сентября будет отмечаться 20-летие заключения "Контракта века". По случаю расширения Южно-Кавказского коридора в Баку пройдет официальная церемония и состоится закладки фундамента Трансанатолийского проекта.

Э.Мамедъяров проинформировал гостей о сотоянии нагорно-карабахской проблемы и отметил, что данный конфликт является основным источником угрозы для региона

Отметив, что между Азербайджаном и ЕС налажено стратегическое партнерство в сфере энергетики, Э.Мамедъяров резюмировал, что наша страна намерена установить с ЕС такое же партнерство и в других сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным процессам и другим вопросам, представляющих взаимный интерес.