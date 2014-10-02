Мамедъяров: В Азербайджане нет никаких ограничений в сфере свободы интернета и деятельности НПО

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане не наблюдается никаких ограничений в сфере свободы интернета и деятельности НПО. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Комментируя вопрос парламентариев по ситуации с правами человека в Азербайджане, глава МИД заявил, что в стране не существует никаких ограничений в этом вопросе. По его словам, более 70 процентов населения страны активны в интернете, и эта свобода никак не ограничена законодательством. Также Азербайджан предпринимает шаги по обеспечению прозрачности деятельности НПО.

Отвечая на вопрос о наличии политических заключенных в стране, Э. Мамедъяров заявил, что по данному критерию достаточно сложно оценивать, поскольку не существует общепринятого определения этого понятия: "Необходимо сначала выработать определение понятия, кто есть "политический заключенный", иначе это будут лишь гипотетические рассуждения", - отметил министр.

Выступая на сессии, министр представил основные достижения председательства Азербайджана в Комитете министров Совета Европы, рассказал о мероприятиях, проведенных за это время. Он отметил, что одним из наиболее острых вопросов председательства стала ситуация в Украине. При этом Комитет министров приложил максимум усилий для урегулирования кризиса в этой стране.

Э. Мамедъяров заявил, что в рамках своего председательства Азербайджан уделял внимание таким вопросам как развитие гуманитарного сотрудничества, налаживания межкультурного и межрелигиозного диалога, образованию молодежи, борьбе с насилием в отношении детей.

До передачи председательства в Комитете министров Бельгии Азербайджан намерен также провести 7-8 ноября международную конференцию по политике добрососедства.

Э. Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан после завершения председательства в ноябре, готов и далее продолжать тесное взаимное сотрудничество с Советом Европы.