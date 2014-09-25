Лидер Компартии России: У Азербайджана есть чему поучиться

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ "У Азербайджана есть чему поучиться. Перед нами модель стабильной экономики. Государство под руководством Ильхама Алиева развивается быстрыми темпами". Как сообщает Report, об этом в интервью каналу "Россия-24" заявил глава Коммунистической партии России Геннадий Зюганов.

Он раскритиковал нынешнюю российскую власть, сказав, что страна не смогла противостоять санкциям Запада, в то время как Азербайджан смог выстоять перед глобальным финансовым кризисом.

Зюганов заявил, что, по его мнению, Россия должна еще больше развить отношения с Азербайджаном.