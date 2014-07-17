Конгресс США рекомендовал Обаме усилить помощь в обеспечении безопасности Азербайджана

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Конгресс США принял в двух чтениях проект закона о предотвращении российской агрессии.

Как сообщает REPORT со ссылкой на УНИАН, согласно проекту, Конгресс рекомендует президенту США Бараку Обаме увеличить взаимодействие Вооруженных Сил США с ВС Азербайджана, Украины, Грузии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Черногории и Сербии, и усилить помощь Соединенных Штатов и НАТО в обеспечении безопасности этих стран.

Помимо этого, Молдова, Украина и Грузия получают статус союзников США, без членства в НАТО.

Проект также предусматривает внесение изменений в Закон о природном газе с целью применения экстренной процедуры утверждения экспорта природного газа членам Всемирной торговой организации, и призывает Агентство США по международному развитию (USAID), Агентство по торговле и развитию, Корпорация частных международных инвестиций (OPIC) и Группу Всемирного банка поддержать предоставление поддержки Украине, Грузии и Молдове с целью эксплуатации запасов природного газа, нефти и развитие альтернативных источников энергии. Документ запрещает всем федеральным ведомствам и учреждениям производить какие-либо действия с целью признания суверенитета Российской Федерации над Крымом или любой другой поддержки незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Кроме того, рекомендует госсекретарю укрепить демократические институты, независимые СМИ, политические и неправительственные организации государств бывшего Советского Союза и активизировать образовательный и культурный обмен с государствами бывшего Советского Союза.