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    Комиссар ЕС по энергетике посетит Азербайджан

    В Баку Гюнтер Оттингер проведет встречу с министром энергетики Украины

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Оттингер посетит Азербайджан. Как сообщает Report cо ссылкой на сообщение пресс-службы еврокомиссара, целью визита Г. Оттингера в Азербайджан является участие на встрече министров иностранных дел и энергетики стран Восточного партнерства, которое пройдет в Баку 8-9 сентября.

    В рамках визита 8 сентября в Баку также состоится встреча Г. Оттингера с министром энергетики Украины Юрием Проданом. 

    Ожидается, что после этой встречи будет согласована дата и место следующей встречи в формате ЕС-Россия-Украина по газу. Возможно, такая встреча произойдет уже в середине сентября. 

    Предполагаемый срок проведения трехсторонней встречи постоянно откладывается. Накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что РФ и Украина готовы провести трехстороннюю встречу по газу 6 сентября, но ждут согласования от Европейской Комиссии. 

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