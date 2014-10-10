Ильхам Алиев: Азербайджан придает важное значение своему участию в СНГ

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "СНГ не исчерпало свой потенциал. Это площадка сотрудничества, взаимодействия, обсуждения актуальных вопросов региональной, международной жизни". Как сообщает Report со ссылкой на белорусское агентство "Белта", об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Минске.

"Мы как коллеги, которые долгие годы вместе общаются и решают важные вопросы, конечно, в такой открытой и искренней атмосфере должны обсуждать все вопросы, которые нас беспокоят. Азербайджан придает важное значение своему участию в СНГ. Мы считаем, что в рамках нашей организации было достигнуто очень многое в деле взаимодействия, координации, лучшего понимания проблем друг друга, а также решения других важных вопросов. Также мы очень активно взаимодействуем с большинством из стран - членов СНГ в двустороннем формате. Считаю, что двусторонние отношения цементируют отношения в рамках нашей организации, и мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы наращивать потенциал двустороннего сотрудничества", - заявил глава государства.

И.Алиев отметил, что на сегодняшний день в рамках сотрудничества стран СНГ имеются хорошие наработки в экономической сфере, в сфере инвестиций, и уделяется внимание вызывающим беспокойство вопросам, связанным с региональной, международной безопасностью.