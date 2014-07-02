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    Избран новый президент ПА ОБСЕ

    Новым президентом ПА ОБСЕ стал депутат парламента Финляндии Илкка Канерва

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Депутат парламента Финляндии Илкка Канерва избран новым президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Как сообщает REPORT, в ходе прошедшего  голосования на  ежегодной пленарной сессии в Баку, большинство парламентариев отдали свой голос за кандидатуру И. Канерва.

    Ранее пост президента ПА ОБСЕ занимал депутат Черногории Ранко Кривокапич. 

    Р. Кривокапич, завершая свои полномочия, заявил  о намерении продолжить свою работу в ПА ОБСЕ. Он отметил высокий уровень организации Азербайджаном работы нынешней пленарной сессии, и  выразил отдельную благодарность азербайджанской и армянской  делегации за сотрудничество на сессии. 

    И. Канерва является депутатом парламента Финляндии с 1975 года, членом партии Национальная коалиция.  В разное время работал руководителем трёх министерств.  До назначения на пост президента  являлся вице-президентом  ПА ОБСЕ, в 2008 году  занимал пост действующего председателя ОБСЕ.

    Отметим, что следующая ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет в столице Финляндии Хельсинки.

    В 2015 году  ОБСЕ отметит 40-летие со дня подписания Хельсинского Заключительного акта, положившего начало данной организации. 

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