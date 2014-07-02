Избран новый президент ПА ОБСЕ

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Депутат парламента Финляндии Илкка Канерва избран новым президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Как сообщает REPORT, в ходе прошедшего голосования на ежегодной пленарной сессии в Баку, большинство парламентариев отдали свой голос за кандидатуру И. Канерва.

Ранее пост президента ПА ОБСЕ занимал депутат Черногории Ранко Кривокапич.

Р. Кривокапич, завершая свои полномочия, заявил о намерении продолжить свою работу в ПА ОБСЕ. Он отметил высокий уровень организации Азербайджаном работы нынешней пленарной сессии, и выразил отдельную благодарность азербайджанской и армянской делегации за сотрудничество на сессии.

И. Канерва является депутатом парламента Финляндии с 1975 года, членом партии Национальная коалиция. В разное время работал руководителем трёх министерств. До назначения на пост президента являлся вице-президентом ПА ОБСЕ, в 2008 году занимал пост действующего председателя ОБСЕ.

Отметим, что следующая ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет в столице Финляндии Хельсинки.

В 2015 году ОБСЕ отметит 40-летие со дня подписания Хельсинского Заключительного акта, положившего начало данной организации.