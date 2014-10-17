Избраны пять новых непостоянных членов Совбеза ООН

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Генеральной Ассамблее ООН прошли выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Начиная с 1 января 2015 года, в состав Совета войдут Ангола, Венесуэла, Испания, Малайзия и Новая Зеландия. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, Ангола, Малайзия и Венесуэла были избраны в первом туре голосования. В первом же туре победила Новая Зеландия, которая вместе с Испанией и Турцией боролась за два места в Совете от группы западноевропейских и других стран.

Испания обошла Турцию во втором туре голосования, а в третьем набрала необходимые две трети голосов.



С 31 декабря свои кресла в Совете Безопасности освободят Руанда, Республика Корея, Аргентина, Австралия и Люксембург.



Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов Организации. Великобритания, Китай, Франция, Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из них.