Зия Мамедов: Чехия с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Чехия стремится развивать отношения с Азербайджаном во всех сферах". Как сообщает Report, об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька на мероприятии, посвященном Дню независимости Чехии.

По словам посла, Чехия является приверженным партнером и другом азербайджанскому народу.

В свою очередь, министр транспорта Азербайджана Зия Мамедов поздравил чешскую сторону с годовщиной дня независимости. Министр отметил, что за годы независимости Чехия прошла большой путь и сегодня заняла достойное место среди европейских стран. З.Мамедов подчеркнул, что Чехия с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана.

Министр поблагодарил чешскую сторону за такую позицию в отношении Азербайджана, а также заявил, что взаимные визиты официальных лиц двух стран сформировали между странами крепкие отношения.



