Заместитель премьер-министра Сербии посетит Азербайджан с официальным визитом

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Сербии Ивиста Дачич посетит Азербайджан с официальным визитом. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД).

В рамках визита 9-10 сентября планируется встреча Ивиста Дачича с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. На встрече будут обсуждаться перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.