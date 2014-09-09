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    Заместитель премьер-министра Сербии посетит Азербайджан с официальным визитом

    В ходе визита будут обсуждаться перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Сербией

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Сербии Ивиста Дачич посетит Азербайджан с официальным визитом. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД). 

    В рамках визита 9-10 сентября планируется встреча Ивиста Дачича с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. На встрече будут обсуждаться перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

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