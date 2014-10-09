Замглавы МИД Азербайджана примет участие в открытии пленарной сессии Венецианской Комиссии

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ 10-11 октября в Риме состоится открытие 100-ой пленарной сессии Венецианской Комиссии Совета Европы. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Комиссии, в открытии сессии в качестве председателя Комитета министров Совета Европы примет участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

Напомним, Азербайджан с мая по ноябрь этого года председательствует в данной структуре.

В ходе нынешней сессии эксперты Венецианской Комиссии вынесут заключения касательно ряда законопроектов Украины, Армении, Грузии, Мальты, Черногории, Сербии.

Вопросы, касающиеся Азербайджана, в повестку нынешней сессии включены не были.