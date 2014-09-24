"Евробарометр": Большинство азербайджанцев довольны демократическими процессами в стране

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Среди населения Азербайджана наблюдается относительно низкий уровень доверия международным организациям. При этом большинство населения удовлетворены демократическими процессами, происходящими в стране. Как сообщает Report со ссылкой на инфоцентр Европейской политики соседства (ENPI), таков один из основных выводов последнего опроса европейского социологического бюро «Евробарометр» по состоянию на осень 2013 года.

По данным опроса 1051 респондента, проводившегося в мае 2014 года, из международных организаций более всего азербайджанцы склонны доверять Евросоюзу (36% респондентов), ООН (27%) и НАТО (25%).

42% азербайджанцев считают ЕС важным партнером своей страны, а 46% уверены, что ЕС и Азербайджан имеют достаточно общих ценностей для сотрудничества.

Почти две трети респондентов (63%) воспринимают ЕС позитивно (35%) или нейтрально (28%), а у 13% Европейский Союз вызывает негативные ощущения.

Большинство опрошенных (66%), в целом, оптимистично смотрят на жизнь, причем степень удовлетворенности больше среди молодых и более образованных респондентов.

Более половины респондентов (53%) считают, что Азербайджан развивается в правильном направлении (по сравнению всего с 19% в среднем по региону). 66% уверены, что экономическая ситуация в стране хорошая, а 54% ожидают ее улучшения в ближайший год.

Большинство респондентов удовлетворены демократическими процессами в Азербайджане. Так ответили 56% опрошенных, по сравнению с 29% в среднем по другим странам Восточного партнерства.

Опрос был проведен в рамках финансируемого ЕС проекта по изучению общественного мнения в странах Европейского соседства.