Госдеп США: заявление по итогам Каспийского саммита не изменит нашего тесного сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Совместное заявление принятое по итогам Каспийского саммита не изменит тесного сотрудничества США с Азербайджаном в области безопасности. Как сообщает Report, об этом заявила на пресс-брифинге в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Джен Псаки.

"Мы видели совместное заявление каспийской "пятерки", которое, среди прочего, призывает к неприсутствию в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих к странам прикаспийской "пятерки". Мы поддерживаем тесные отношения сотрудничества в области безопасности с Азербайджаном, в том числе в сфере безопасности границ, борьбы с терроризмом, взаимодействия с НАТО, содействию миротворцев в международных миссиях. И мы не ожидаем, что совместное заявление Каспийской "пятерки" это изменит", - заявила Д. Псаки.

Напомним, 29 сентября в Астрахани состоялся Четвертый Каспийский саммит с участием глав государств пяти прикаспийских стран- Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана. По итогам встречи было принято политическое заявление.