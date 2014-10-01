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    Госдеп США: заявление по итогам Каспийского саммита не изменит нашего тесного сотрудничества с Азербайджаном

    Джен Псаки прокомментировала итоги Астраханского саммита прикаспийской пятерки

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Совместное заявление принятое по итогам Каспийского саммита не изменит тесного сотрудничества США  с Азербайджаном в области безопасности. Как сообщает Report, об этом заявила на пресс-брифинге в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Джен Псаки. 

    "Мы видели совместное заявление  каспийской "пятерки", которое, среди прочего, призывает к неприсутствию в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих к странам прикаспийской "пятерки". Мы поддерживаем тесные отношения сотрудничества в области безопасности с Азербайджаном, в том числе в сфере безопасности границ, борьбы с терроризмом, взаимодействия с НАТО, содействию миротворцев в международных миссиях. И мы не ожидаем, что совместное заявление Каспийской "пятерки" это изменит", - заявила Д. Псаки. 

    Напомним, 29 сентября в Астрахани состоялся Четвертый Каспийский саммит  с участием глав государств пяти прикаспийских стран- Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана.  По итогам встречи было принято политическое заявление. 

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