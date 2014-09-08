Госдепартамент США призвал Сенат утвердить в должности всех кандидатов на пост посла

Баку. 8 сентября. REPORT. AZ/ Госдепартамент США призвал Сенат как можно скорее утвердить в должности всех кандидатов на пост посла. Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге заместитель спикера Госдепартамента Мари Харф.

По ее словам, в настоящий момент более 50 кандидатов на пост посла США ожидают обсуждения своей кандидатуры в Сенате.

«Мы считаем, что Сенату следует утвердить кандидатуры послов, ожидающих своего назначения, как можно скорее. Так, один из послов ожидает своего назначения уже более 400 дней», - заявила М. Харф.

Напомним, среди кандидатов на пост посла, которым необходимо получить утверждение в Сенате, есть и посол США в Азербайджане.

В начале июля Белый дом объявил о своем намерении назначить Роберта Ф. Чекута на эту должность. В случае, если его кандидатура будет утверждена Сенатом США, Р. Чекута сменит на этом посту Ричарда Морнингстара. Р. Морнингстар завершил полномочия летом этого года и покинул Азербайджан.



