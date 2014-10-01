Глава программы развития ООН прибыла в Азербайджан

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Глава Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Хелен Кларк прибыла в Азербайджан.

Как сообщает Report, основной целью визита Х.Кларк является оказание поддержки устойчивому развитию Азербайджана со стороны ПРООН, ознакомление с положительной динамикой развития страны в социально-экономической сфере.

В рамках визита планируется участие Х.Кларк в IV Бакинском международном гуманитарном форуме. Глава ПРООН также встретится с высокопоставленными правительственными лицами, женщинами-политиками, сотрудниками представительства ООН в Азербайджане и аккредитованного в стране дипкорпуса, прочитает лекцию в Университете АДА о повестке развития после 2015 года и целях глобального устойчивого развития. Визит завершится 4 октября.

Напомним, что последний визит главы ПРООН в Азербайджан состоялся в 1996 году.

До визита в Азербайджан, Х.Кларс также посетила Армению.