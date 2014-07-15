Глава МИД Сербии огласил приоритеты председательства страны в ОБСЕ

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Сербия представила основные приоритеты председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2015 году. Как сообщает REPORT, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обозначил сегодня основные приоритеты председательства на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

По словам И. Дачича, урегулирование затяжных конфликтов на пространстве организации станет одной из основных задач председательства Сербии.

"Нынешний кризис может оказать влияние на эти конфликты. Поэтому Сербия готова приложить все усилия для содействия разрешению этих конфликтов" - заявил И. Дачич.

Также, по словам министра, Сербия намерена уделить внимание проблемам кибербезопасности, борьбе с терроризмом, коррупцией, укреплению свободы СМИ и собраний на пространстве ОБСЕ.

Напомним, с 1 января 2015 года председательство в ОБСЕ перейдет от Швейцарии к Сербии.