Глава МИД Литвы прибудет в Азербайджан

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ 21 октября министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус посетит Азербайджан с двухдневным официальным визитом, сообщает Report со ссылкой на посольство Литвы в Азербайджане.

В ходе визита запланированы встречи главы МИД Литвы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

22 октября министр примет участие в работе IV заседания азербайджано-литовской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

В тот же день в столице Азербайджана состоится также бизнес форум с участием представителей деловых кругов двух стран.