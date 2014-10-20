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    Глава МИД Литвы прибудет в Азербайджан

    В Баку состоится заседание азербайджано-литовской межправительственной комиссии

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ 21 октября министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус посетит Азербайджан с двухдневным официальным визитом, сообщает Report со ссылкой на посольство Литвы в Азербайджане.

    В ходе визита запланированы  встречи главы МИД Литвы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

    22 октября министр примет участие в работе IV заседания азербайджано-литовской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку. 

    В тот же день в столице Азербайджана состоится также бизнес форум с участием представителей деловых кругов двух стран.

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