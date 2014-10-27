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    Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан

    Петер Сиярто проведет встречи с официальными лицами Азербайджана

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Государственный секретарь Венгрии по иностранным и внешнеэкономическим отношениям  Петер Сиярто (Péter Szijjártó)  посетит Азербайджан с официальным визитом.

    Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, в ходе визита 3-4 ноября П.Сиярто планирует провести встречи с президентом Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, министром экономики и промышленности Шахином Мустафаевым, министром культуры Абульфасом Гараевым и другими официальными лицами.

    По сообщению диписточника, в ходе визита,  планируется  подписание меморандума об открытии института культуры Венгрии в Баку. 

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