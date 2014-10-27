Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Государственный секретарь Венгрии по иностранным и внешнеэкономическим отношениям Петер Сиярто (Péter Szijjártó) посетит Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, в ходе визита 3-4 ноября П.Сиярто планирует провести встречи с президентом Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, министром экономики и промышленности Шахином Мустафаевым, министром культуры Абульфасом Гараевым и другими официальными лицами.

По сообщению диписточника, в ходе визита, планируется подписание меморандума об открытии института культуры Венгрии в Баку.