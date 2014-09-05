Глава МИД Азербайджана примет участие в сессии ПАСЕ

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 29 сентября по 3 октября. Как сообщает Report cо ссылкой на повестку дня предстоящей сессии, в день открытия на сессии выступит министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров от имени Комитета министров СЕ. Напомним, в мае Азербайджан принял председательство в этой структуре на ближайшие полгода.

Также в ходе сессии парламентарии из стран-членов организации обсудят итоги наблюдения за президентскими выборами в Турции, деятельность Организации по экономическому сотрудничеству и развитию за прошлый год, деятельность Европейского банка по реконструкции и развитию, прогресс мониторинговых процедур Ассамблеи, функционирование демократических институтов в Грузии и ряд других вопросов.







