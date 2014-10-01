Глава МИД Азербайджана отправился в Страсбург

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Страсбург для участия в проходящей там осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе визита министра в Страсбург запланировано его выступление на сессии ПАСЕ в качестве председателя Комитета министров СЕ и проведение ряда двусторонних встреч.

Отметим, осенняя сессия ПАСЕ стартовала в Страсбурге 29 сентября. Выступление Э. Мамедъярова на сессии запланировано на 2 октября.