Глава МИД Австрии посетит Азербайджан

Баку. 8 cентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на этой неделе посетит Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на австрийские СМИ, С. Курц прибыл с визитом на Южный Кавказ. В течении ближайших пяти дней глава МИД Австрии посетит Армению, Грузию и Азербайджан.

Сегодня С. Курц проведет официальные встречи в Ереване. В ходе визита в регион министр обсудит развитие двусторонних отношений с тремя странами, в том числе политическое сотрудничество и активизацию экономических отношений с Австрией.