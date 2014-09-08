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    Глава МИД Австрии посетит Азербайджан

    Себастьян Курц прибыл с визитом на Южный Кавказ

    Баку. 8 cентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на этой неделе посетит Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на австрийские СМИ, С. Курц прибыл с визитом на Южный Кавказ. В течении ближайших пяти дней глава МИД Австрии посетит Армению, Грузию и Азербайджан.

    Сегодня С. Курц проведет официальные встречи в Ереване. В ходе визита в регион министр обсудит развитие двусторонних отношений с тремя странами, в том числе политическое сотрудничество и активизацию экономических отношений с Австрией. 

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